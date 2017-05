Andrès Iniesta est à Barcelone depuis le début de sa carrière puisqu’il a été formé à la Masia. Le milieu de terrain est devenu une légende du club, avec de nombreux titres gagnés. Cette saison, sous les ordres de Luis Enrique, Iniesta a beaucoup moins joué. Il a débuté seulement 13 matches de Liga soit douze de moins que la saison précédente.

À un an de la fin de son contrat, le natif de Fuentalbilla ne sait pas encore s’il prolongera en Catalogne. « Je ne dis que je ne vais pas renouveler mon contrat, mais plutôt d’évaluer beaucoup de choses différentes. Ce n’est pas une question économique. Il y a plusieurs facteurs qui font que sur le plan personnel, la saison n’a pas été bonne. Je dois prendre une décision honnête et qui satisfera tout le monde. Je ne savais pas pour Valverde jusqu’à l’officialisation. Je lui ai parlé quelques fois, mais pas beaucoup » a-t-il confié dans des propos rapportés par Four Four Two. Rien n’est encore sur donc, mais Iniesta fera peut-être comme son ami et ancien coéquipier, Xavi.