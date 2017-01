Présent en conférence de presse ce vendredi, Antonio Conte en a profité pour dévoiler les intentions de Chelsea pour le mercato hivernal. « Nous avons quelques idées en tête mais nous travaillons encore afin d’améliorer l’équipe », a déclaré le technicien italien.

De plus, le coach des Blues a indiqué qu’il n’a pas besoin de recruter un défenseur central supplémentaire. Pour rappel, Virgil van Dijk (25 ans), défenseur de Southampton, était annoncé avec insistance du côté de Stamford Bridge ces derniers jours.

Conte confirms he does not need to sign any new central defenders. #CFC

