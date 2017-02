Dominic Solanke vit peut-être ses dernières semaines à Chelsea. Au club depuis sa plus tendre enfance (il est arrivé en 2004), l’attaquant de 19 ans est en fin de contrat en juin prochain, et pour cause. Alors qu’il touche environ 33 000 € par mois, il a demandé un énorme salaire de 245 000 € mensuels, ce qui a été refusé par la direction.

En conférence de presse, Antonio Conte a commenté cette situation et il semble plutôt pessimiste. « Je ne sais pas s’il va rester ou pas. Je n’ai pas de boule de cristal. C’est un joueur de Chelsea, mais je ne connais pas son avenir. Pour un jeune joueur, rester dans une équipe comme Chelsea, c’est une excellente occasion, mais nous devons respecter la décision du joueur. J’ai parlé avec lui pour essayer de comprendre sa volonté. » Les rumeurs évoquent un départ pour Liverpool à la fin de la saison.