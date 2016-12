Avec le départ d’Oscar vers la Chine, Chelsea risque d’avoir de très gros moyens (encore plus que d’habitude) pour recruter cet hiver. Ainsi, Antonio Conte, le technicien italien des Blues, aurait ciblé deux joueurs de Monaco.

En effet, Djibril Sidibé et Tiémoué Bakayoko sont dans les petits papiers du club londonien et Michael Emenalo, le directeur technique de Chelsea, et Conte, lui-même, seraient même venus les superviser lors de la rencontre de Ligue des Champions contre Tottenham selon The Guardian. Monaco arrivera-t-il à conserver ses jeunes pépites ? Réponse dans les semaines ou mois qui arrivent.