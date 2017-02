Très mauvaise nouvelle pour le Bayer Leverkusen. Le club allemand devra se passer des services d’Hakan Calhanoglu (22 ans) pendant quatre mois, annonce le site officiel de la Bundesliga. Le n° 10 ratera la fin de la saison pour une suspension infligée par le Tribunal Arbitral du Sport.

L’international turc (27 sélections, 8 réalisations) a été condamné pour une histoire de transfert et de contrat entre Trabzonspor et Karlsruhe alors qu’il était encore mineur. Il a également écopé d’une amende de 100 000€.

BREAKING ! @hakanc10 has been suspended by FIFA for four months and will miss the rest of the 2016/17 #Bundesliga season.

More to follow. pic.twitter.com/Gzz6WLK5tq

— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) 2 février 2017