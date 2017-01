De retour à son meilleur niveau avec l’Olympique Lyonnais (4 buts et 3 passes décisives en 13 matches de L1), Mathieu Valbuena est à nouveau légitime pour l’Equipe de France. Alors que sa dernière sélection remonte au 11 octobre 2015 (Danemark – France en amical) et que l’affaire dite de la « sextape » n’est pas encore terminée, Didier Deschamps ne lui ferme pas la porte des Bleus, comme il l’a indiqué dans L’Equipe de ce mercredi.

« Il est toujours sélectionnable et fait partie d’un groupe d’une bonne cinquantaine de joueurs que l’on suit. Je sais qu’il est très attaché à l’équipe de France. Maintenant, le paysage n’est plus le même qu’en 2014. Pendant son absence, des joueurs ont répondu présent, d’autres arrivent. Il faut aussi se projeter. Il y a le court terme, mars (avec la reprise des qualifications pour la Coupe du monde en Russie). Et 2018. C’est dans un an et demi. » Pour continuer a briller, Valbuena pourra sans doute compter prochainement sur un nouveau compère en attaque à l’OL.