Alors que l’Olympique de Marseille s’est déjà offert Morgan Sanson, Patrice Evra et s’apprête à officialiser l’arrivée de Dimitri Payet, qui a déjà passé sa visite médicale avec le club phocéen, il reste encore une dernière chose à faire aux dirigeants marseillais avant la fin de ce mercato : recruter un défenseur central. Le nom de Gregory Sertic, milieu de terrain capable d’évoluer en défense, est revenu à plusieurs reprises ces derniers temps, mais la piste semble s’être refroidie considérablement au cours de cette journée de dimanche.

Et d’après nos informations, l’Olympique de Marseille est toujours sur Aymen Abdennour. L’intérêt du club phocéen pour l’international tunisien n’est pas nouveau, mais il semblait être au point mort ces derniers temps. Hier, La Provence affirmait que la direction avait relancé la piste. Une information que nous pouvons donc vous confirmer, en ajoutant qu’un transfert cet hiver est envisagé. Le cas échéant, l’OM reviendrait à la charge cet été. « Le projet de l’OM a changé. C’est un projet intéressant. Ils vont sûrement acheter de bons joueurs et changer pas mal de choses. L’OM va redevenir le grand Marseille de l’époque », nous confiait le joueur à la mi-décembre, ajoutant qu’il ne comptait pas quitter Valence. La balle est dans le camp du joueur mais surtout de Valence, alors que, selon nos informations, d’autres clubs - l’Olympique Lyonnais, Crystal Palace et Everton - ont également un œil dessus.