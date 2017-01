Les Girondins de Bordeaux recherchent un attaquant et un milieu de terrain. Mais ils n’oublient pas non plus le dégraissage. Selon nos informations, le gardien Paul Bernardoni, champion d’Europe U19, va être prêté à Boulogne-sur-Mer (National) jusqu’à la fin de la saison.

Arrivé à Bordeaux en janvier 2016, Bernardoni avait démarré titulaire, avant de commettre plusieurs erreurs qui l’ont fait descendre dans la hiérarchie des gardiens. Il va tenter de se relancer à Boulogne.