L’Olympique de Marseille tweetait tranquillement dans son coin les informations sur la conférence de presse de Morgan Sanson quand l’Olympique Lyonnais est venu piquer l’OM !

Dans un premier tweet, l’OL a envoyé une photo d’Alex Morgan avec une légende « il n’y a qu’un(e) seul Morgan ». L’OM a répondu alors avec une photo d’un sublime tifo au Stade Orange Vélodrome avec une légende : « il n’y a qu’un seul olympique ». Le choc de dimanche est déjà lancé !

.@OL @alexmorgan13 There is only one Olympique... pic.twitter.com/djnKh6NlCs

— Olympique Marseille (@OM_Officiel) 18 janvier 2017