C’est une nouveauté en France, des barrages seront organisés cette année pour déterminer les montées et les décentes entre la Ligue 1 le Ligue 2 ; et entre la Ligue 2 et National.

La LFP a communiqué le calendrier de ces rencontres sur son site officiel, des rendez-vous aussi excitants qu’importants pour les joueurs, dirigeants et supporters des clubs concernés.

Barrage aller de LIGUE 1 :

Jeudi 25 mai à 20H45 (co-diffusion Canal+ et BeIN SPORTS)

3e de Domino’s Ligue 2 – 18e de LIGUE 1

Barrage retour de LIGUE 1 :

Dimanche 28 mai à 21h00 (co-diffusion Canal+ et BeIN SPORTS)

18e de LIGUE 1 – 3e de Domino’s Ligue 2

Barrage aller de Domino’s Ligue 2 :

Mardi 23 mai à 20h45 (co-diffusion Canal+ et BeIN SPORTS)

3e du National – 18e de Domino’s Ligue 2

Barrage retour de Domino’s Ligue 2 :

Dimanche 28 mai à 18h00 (co-diffusion Canal+ et BeIN SPORTS)

18e de Domino’s Ligue 2 – 3e du National