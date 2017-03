Cinquième du classement de Ligue 2 avant son match à Valenciennes, Strasbourg se devait de l’emporter pour remonter sur le podium. Mais les Alsaciens ont flanché en terres valenciennoises.

Les hommes du Nord ont en effet ouvert le score grâce à Roudet avant de marquer le but de la victoire par Ciss alors que le RCS avait égalisé entre temps par l’intermédiaire de Boutaib (2-1). Au classement, Strasbourg reste cinquième, VA se donne de l’air et pointe désormais à six points de la zone rouge.