Valenciennes et Le Havre n’ont pas réussi à se départager durant cette 23e journée de Ligue 2 et se sont quittés sur le résultat nul de 0-0.

Ce score n’arrange personne puisque les deux formations restent dans le ventre mou du championnat avec 30 points. VA et le HAC sont respectivement et provisoirement 12e et 13e.

