Cette dernière journée de mercato est particulièrement animée du côté de Lille. Ce matin, les Dogues ont officialisé l’arrivée d’Anwar El Ghazi. Les Nordistes ont enchaîné avec celle de Junior Alonso, deuxième recrue de l’ère Gérard Lopez. L’international paraguayen s’est engagé pour 4 ans et demi.

Junior Alonso a livré ses premières impressions sur le site officiel du LOSC : « Je suis très heureux et content de cette nouvelle opportunité. Je sais que je dois en profiter car je suis dans un grand club. Je dois juste saisir cette chance et réussir à atteindre les objectifs du club. J’ai toujours travaillé pour avoir une occasion comme celle-ci. Je me réjouis de voir qu’un club aussi grand se soit intéressé à moi et j’espère ne pas le décevoir. Le LOSC ? C’est un club qui joue très bien et qui est toujours en compétition avec les plus grands. Moi je viens seulement apporter ma pierre à l’édifice et essayer d’aider l’équipe à aller vers le haut (...) Je veux continuer d’apprendre, de grandir et m’améliorer. Je crois que ce club va m’aider à évoluer et passer un palier. Le but est avant tout de réussir à atteindre les objectifs du club. »