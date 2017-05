Demain soir, l’OL devra faire un exploit. Les pensionnaires du Parc OL devront battre l’Ajax Amsterdam eux qui avaient été humiliés la semaine dernière (4 à 1). Un match important pour Bruno Genesio dont l’avenir à la tête de l’équipe fanion de Lyon n’est pas assuré. Ce, malgré les déclarations de Jean-Michel Aulas.

En conférence de presse, le technicien français a précisé que ce match face à l’Ajax n’était pas un challenge personnel et qu’il ne se mettait pas la pression. « Je n’ai pas d’états d’âme par rapport à ça. Je ne prends pas ça comme un challenge personnel. C’est le club et l’équipe qui doivent être ensemble pour réaliser un exploit. Les grandes épopées se sont souvent construites sur des exploits comme ça. On a une opportunité unique de participer à une finale. C’est ça qui m’anime, pas un challenge personnel pour sauver ma situation ».