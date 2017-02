Bafétimbi Gomis fait le bonheur de l’Olympique de Marseillais. Débarqué l’été dernier, le Français a déjà inscrit 16 buts en 24 apparitions cette saison. Mais voilà, l’attaquant est seulement prêté jusqu’à la fin de saison par le club de Swansea, et ce, sans option d’achat. Interrogé par La Provence sur le sujet, Gomis préfère se concentrer sur ses performances plutôt que sur son avenir.

« J’ai signé pour un an, ce n’est pas moi qui aurai le dernier mot. Je suis bien à Marseille, j’ai la chance participé au début de ce projet, mais je ne fais pas de plans. S’il y a discussions, mes représentants les mèneront à la fin de la saison. Je suis là pour atteindre mes objectifs personnel (20 buts) et collectif, c’est-à-dire faire en sorte que l’OM soit européen. Faire une année sans coupe d’Europe est une anomalie. Je ne me pollue pas la tête avec cette question-là. On aura tout l’été pour en parler. »