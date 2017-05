Revenu au Paris Saint-Germain après une expérience très mitigée en Espagne au FC Séville puis à Osasuna, Salvatore Sirigu (30 ans) n’a plus qu’un an de contrat avec les Rouge-et-Bleu. Et sans surprise, le gardien italien ne devrait pas rester dans la capitale.

Le quotidien transalpin Tuttosport révèle en effet que l’agent du Francilien a rendez-vous avec les dirigeants du Torino qui recherchent un successeur à l’Anglais Joe Hart. Le journal annonce même que les prochaines heures pourraient être décisives dans ce dossier. À suivre.