Absent depuis novembre 2016, Gareth Bale (27 ans) pourrait peut-être effectuer son retour lors du huitième de finale aller de Ligue des Champions ce mercredi contre Naples. Opéré pour une blessure à la cheville droite, son retour était d’abord prévu ce week-end contre l’Espanyol mais selon son entraîneur, Zinedine Zidane, il aurait une chance d’être convoqué pour refouler la pelouse du Santiago Bernabeu plus tôt que prévu.

« C’est la première semaine qu’il s’entraîne avec l’équipe et il est bien physiquement. Il n’a pas de blessure. Ensuite, nous verrons s’il sera convoqué ou non. Il est en train de récupérer et ça, c’est le plus important. Il a été absent trois mois et nous devons aller doucement avec lui » a déclaré Zidane en conférence de presse à propos du Gallois Gareth Bale.