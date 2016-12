Si le TFC a échoué dans le dossier Kévin Bérigaud, l’attaquant montpelliérain étant en passe de rejoindre Angers, le club haut-garonnais devrait tout de même compter sur l’arrivée de plusieurs recrues durant le mercato hivernal. C’est en tout cas ce qu’a annoncé Pascal Dupraz sur RMC.

« Nous allons recruter dès cet hiver. Pourquoi nous recrutons ? Parce que nous avons envie, d’ores et déjà, de préparer le mercato estival, de gagner du temps. Et surtout, (...) parce que le président le permet. Et sans ces efforts financiers, on ne pourrait pas le faire. Donc le président Sadran nous a donné cette bonne nouvelle, qu’il entendait investir dans ce recrutement. On a ciblé les secteurs de jeu où nous sommes, non pas déficients, mais en sous nombre. C’est l’aspect offensif qu’il nous faut renforcer », a lancé le coach toulousain, avant de préciser le nombre de recrues qu’il attendait : « Si je vous dis deux, je ne suis pas loin de la vérité. Si je vous dis trois, c’est vraiment que le président a l’intention de nous faire plaisir et, surtout, de me faire plaisir ». Et la première arrivée pourrait bien être celle de Corentin Jean puisque d’après la station de radio, le jeune attaquant (21 ans) va être prêté par Monaco, tandis que le cas du Lorientais Benjamin Jeannot est également brûlant.