Moussa Dembélé (20 ans) était hier au centre de toutes les attentions en Angleterre. La rumeur d’une venue de l’international espoir français à Chelsea a en effet tenu en haleine tout le royaume pour ne finalement pas aboutir. Un transfert de près de 47 millions d’euros été même évoqué, mais l’offre a été refusée par le Celtic Glasgow. Si ce joueur n’est pas encore forcément très connu auprès du grand public, Thierry Henry, qui a observé Dembélé lorsqu’il jouait à Fulham, est complètement fan.

« Nous savions ce qu’il pouvait faire à Fulham. J’ai été très choqué que personne en Premier League ne soit venu pour lui. C’est un grand gars, il peut marquer des buts, il est très bon avec les moins de 21 ans en France et il est question de lui pour aller chez les A. En plus de cela il connaît le jeu anglais. Il n’a jamais joué en Premier League, mais si vous pouvez jouer et marquer des buts dans en Championship ou en Écosse alors vous maîtrisez l’aspect physique du jeu anglais. (…) C’est dommage pour tout le monde parce qu’il était juste là (…) 40 millions, c’est son prix maintenant et vous allez devoir payer ce prix-là désormais, nous pouvons tous nous demander s’il en vaut la peine ou pas, mais maintenant vous devez payer », a déclaré Thierry Henry dans le Daily Mail.