Dimitri Payet (29 ans) a quitté West Ham pour l’Olympique de Marseille au terme d’un très long feuilleton cet hiver. Un dossier compliqué sur lequel Geoff Hurst est revenu dans les colonnes du London Evening Standard. Le champion du monde 1966 avec l’Angleterre, légende des Hammers avec 242 buts en 500 matches avec West Ham entre 1959 et 1972, estime que les Londoniens ont parfaitement géré la situation, d’autant qu’il n’hésite pas à tacler le comportement du Réunionnais, qu’il a notamment taxé de « diva ».

« West Ham a parfaitement géré cette situation en ne le conservant pas dans un coffre fort. Il fallait prendre une décision, en parler et régler cela. De ce que je peux voir, le club a très bien géré ce dossier. Les Hammers semblaient sûrs d’obtenir 30 M€ pour lui, ce qui n’est pas une mauvaise opération si on considère que nous l’avons payé 15 M€. L’unité de l’équipe est sans conteste la chose la plus importante. D’un côté, c’est triste de le perdre, mais, peu importe combien tu es bon, si tu te comportes comme une diva et que tu ne veux pas jouer, ce n’est pas une grande perte. On ne peut pas défendre les actions de Payet, mais on peut comprendre que sa famille voulait rentrer à Marseille. La situation était difficile à résoudre. Mais la façon dont il s’est comporté, en ne parlant plus à personne, a généré un mal-être et de l’hostilité dans le vestiaire. Je pense que ça s’est vu sur les résultats. L’équipe est toujours au-dessus de l’individu, aussi fort soit-il », a-t-il lâché. C’est dit !