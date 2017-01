À une semaine de la fin du mercato, Dimitri Payet ne sait toujours pas où il jouera. L’Olympique de Marseille tente par tous les moyens de convaincre West Ham de le lâcher. Ce mardi encore, Skysports annonce que les pensionnaires de l’Orange Vélodrome comptent proposer un prêt avec option d’achat aux Londoniens. Mais pas sûr que cette solution convienne aux Anglais qui réclame 34 millions d’euros pour l’international tricolore.

Et Dimitri Payet dans tout cela ? Discret, le joueur âgé de 29 ans s’entraîne toujours avec les moins de 23 ans de West Ham puisqu’il refuse toujours de jouer avec son club. Et si on pouvait penser que cette situation le minerait, Payet garde le sourire comme l’indique le Daily Mail qui a publié des photos de l’entraînement de ce mardi.

Dimitri Payet doesn't look too unhappy about being forced to train with the West Ham under 23s https://t.co/6YmHINa5wQ pic.twitter.com/rsHJOK5fss

— MailOnline Sport (@MailSport) 24 janvier 2017