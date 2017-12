Le Bayern Munich s’active sur le mercato. Après les critiques de Robert Lewandowski et le manque d’investissements de l’ogre allemand, il semblerait que le message soit passé. Il y a quelques jours, c’est Sandro Wagner qui a été officialisé en provenance d’Hoffenheim et contre 13 M€. L’international allemand a signé un contrat jusqu’en 2020 avec le champion en titre et débarquera le 1er janvier. Il sera la doublure de l’attaquant polonais. Visiblement, il n’est pas la seule recrue puisque Leon Goretzka devrait arriver en juin prochain

S’il semblait accorder sa priorité à Liverpool, le milieu de terrain a finalement cédé aux louanges du Bayern Munich. D’après la publication espagnole Marca, qui voit ses informations confirmées par Bild, l’international allemand va s’engager libre de tout contrat. Il est en effet en fin de contrat avec Schalke 04 en juin prochain. C’est un joli coup réussi par le Bayern puisque le joueur était suivi par les principaux poids lourds européens.

Goretzka (22 ans), intéressait également le Real Madrid et le FC Barcelone et aurait hésité à opter pour la Liga. Chelsea était également aux aguets, preuve du talent indéniable de la pépite allemande championne olympique en 2017. Il y a quelques semaines déjà, nous vous faisions le portrait du natif de Bochum. Pilier de Schalke depuis son arrivée en 2013, il n’a eu cesse de monter en puissance jusqu’à séduire Joachim Löw puisqu’il compte déjà 12 sélections pour 6 buts. On le retrouvera sans doute en Russie avant d’aller au Bayern.