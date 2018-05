La saison se termine et, un peu partout en Europe, les clubs commencent à dévoiler leurs nouveaux jeux de maillots. Après le Borussia Dortmund il y a quelques jours, c’est au tour du Bayern Munich de dévoiler sa toute nouvelle tunique domicile pour la saison 2018-19. Et quoi de mieux que le dernier match de Bundesliga à l’Allianz Arena pour présenter cette nouvelle tunique de l’emblématique club bavarois ?

D’autant que le Bayern Munich célébrera son nouveau titre de champion d’Allemagne comme il se doit, devant son public ce samedi, face au VFB Stuttgart, pour le compte de la 34e et dernière journée de Bundesliga. Pour l’occasion, les Bavarois porteront le maillot qu’ils revêtiront la saison prochaine pour les joutes à domicile. Si le maillot de la saison passée rendait hommage au passé glorieux du FC Hollywood dans les années 70, cette nouvelle tunique est plus moderne.

adidas a enlevé les bandes blanches verticales du dernier maillot pour un maillot intégralement rouge avec des motifs en relief géométriques du plus bel effet qui rappellent le maillot extérieur de l’Allemagne pour la Coupe du Monde. Exit aussi le col rond blanc pour faire place à un col en V du plus bel effet. Les trois bandes blanches verticales sont conservées, mais le bout des manches devient bleu gris pour rappeler la couleur du short de la même couleur. Enfin, on notera la présence pour la première fois de Qatar Airways qui apparait désormais sur la manche gauche du maillot.

