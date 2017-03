« Le quatrième transfert de l’hiver est officiel : l’ailier en provenance du Stade Rennais Paul-Georges Ntep arrive avec effet immédiat à Wolfsbourg, où il a signé un contrat jusqu’en 2021. (…) Il portera le numéro 9 ». Dans un communiqué publié sur son site officiel le 9 janvier 2017, le club allemand a annoncé la bonne nouvelle. Une nouvelle qui n’était pas réellement une surprise puisque l’international français était associé aux Loups depuis un bon petit moment. Courtisé par plusieurs clubs dont l’Olympique de Marseille, le joueur qui arrivait en fin de contrat en Bretagne a opté pour l’Allemagne comme il l’avait confié au site du Stade Rennais avant son départ . « C’est une nouvelle aventure, une opportunité de découvrir un nouveau championnat, avec de nouveaux objectifs. Pour la suite de ma carrière, c’était le bon moment. Forcément il y a beaucoup de nostalgie à l’approche d’un moment comme celui-là. Je l’ai connu dans une situation différente quand j’ai quitté Auxerre pour le Stade Rennais, c’était dans la précipitation. Là c’était réfléchi depuis un moment ». Le joueur âgé de 24 ans ne jurait effectivement que par la Bundesliga.Un championnat où il espérait suivre la voie d’autres anciens pensionnaires de Ligue 1 à l’image de Ribéry, d’Aubameyang ou plus récemment d’Ousmane Dembélé.

À son arrivée, l’ancien Rennais n’était pas trop connu outre-Rhin nous explique Sophie Serbini, journaliste à So Foot et spécialiste du foot allemand. « Il est arrivé, on ne va pas dire dans l’anonymat, mais un peu comme celui qui jouait avec Ousmane Dembélé à Rennes. Ce qui est marrant car ils ne savaient pas que Ntep avait percé en France avant Dembélé. Ils ne se rendent pas compte que ce n’est pas la même génération. Ils ont quand même un écart d’âge. C’est juste que Ntep a été blessé et que ça a pris plus de temps. Mais ils l’ont plutôt vendu en Allemagne comme "ah c’est l’autre joueur de Rennes". Il faut partir du principe qu’en Allemagne, les journalistes ne regardent pas la Ligue 1. Les gens en Allemagne encore moins. Même quand Dembélé est arrivé cet été, on a dit "c’est la pépite qui arrive". Mais personne n’avait regardé ses matches. Ils ne regardent pas de championnats étrangers là-bas. La L1 a cependant une bonne réputation en matière de formation des jeunes joueurs ». Paul-Georges Ntep avait donc tout à prouver. Justement deux mois pratiquement après son transfert, où en est-il ? Le Français a disputé 6 rencontres toutes compétitions confondues, soit 291 minutes de temps de jeu. Sur ces 6 rencontres, il a été 3 fois remplaçant, notamment lors des deux dernières sorties de son équipe. Hormis son premier match, son équipe n’a pas gagné avec lui (1 victoire, 5 défaites).

Ntep a besoin de temps

Au niveau de ses statistiques personnelles, Ntep n’a pas encore trouvé le chemin des filets. Il a, en revanche, délivré une passe décisive lors de son premier match contre Hambourg. Les avis sont mitigés pour le moment le concernant. Rédacteur en chef de Fussball Transfers, Tobias Feldhoff n’est pas encore conquis : « Il a des hauts et des bas. Mais on peut voir qu’il ne s’est pas encore adapté au jeu de la Bundesliga. Il court trop avec le ballon, fait trop de dribbles dans des zones dangereuses pour sa propre équipe. Il est très rapide. Je pense que dans une très bonne équipe il serait capable de faire des différences. Mais Wolfsbourg est une mauvaise équipe actuellement ». Sophie Serbini se montre plus patiente à son égard : « Les premiers matches, il a été plutôt bon. Là, il n’a pas été titulaire lors des deux derniers matches. Je pense que cette saison n’est pas celle sur laquelle il faut trop le juger car il est arrivé vraiment au mauvais moment. Son premier match a été très bon. Il a délivré une passe décisive. Depuis que Wolfsbourg va de nouveau pas très bien, il ne va pas très bien. C’est une équipe où, franchement, personne n’est bon. Il est aussi à un poste où il y a pas mal de concurrence. Mais je pense que si Wolfsbourg descend, il doit avoir une clause dans son contrat pour pouvoir partir. Si le club reste en première division, je pense qu’il partira sur de nouvelles bases et qu’on pourra un peu plus le juger l’an prochain ».

Journaliste spécialiste de Wolfsbourg pour Sky Germany, Jurek Rohrberg pense qu’il a tout pour s’imposer en Bundesliga : « C’est un super joueur. Mais il faut lui donner du temps pour s’adapter à la Bundesliga. Il a de la puissance, il est très rapide et il est fort physiquement. Je pense que la saison prochaine sera la sienne. On ne peut pas dire que c’est un flop. C’est un jeune talent. Mais malheureusement, le coach Valérien Ismaël est parti. C’était parfait pour Ntep car il parlait français et ça lui permettait de faire le lien ». Le coach viré il y a quelques jours a participé à la venue du Français chez les Loups. « Faire signer Ntep, ce n’était pas seulement le choix de Valérien Ismaël, nous assure Tobias Feldhoff. Olaf Rebbe (directeur sportif) s’est montré très actif cet hiver. Il était nouveau et il voulait montrer ses connaissances du marché international. Il a aussi signé des éléments comme Bazoer ou Malli par exemple ». Malgré tout, cette situation n’est pas évidente pour Ntep nous avoue Sophie Serbini : « Pour l’instant son problème est qu’il arrive dans une équipe qui est vraiment à la rue (14ème du championnat). Le vrai problème était que Valérien Ismaël ne savait pas trop ce qu’il faisait. Donc là il arrive et il change déjà de coach. Il aura eu Ismaël pendant 6 matches ». L’ancien Rennais peut prendre un nouveau départ avec l’arrivée d’un nouveau coach. « Il faudra voir si quelque chose changera avec l’arrivée d’Andries Jonker. C’est un spécialiste pour aider au développement des jeunes joueurs ». De quoi aider Paul-Georges Ntep et les Loups à relever la tête !