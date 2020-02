Trois mois après leur affrontement à l’Orange Vélodrome, l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais vont à nouveau croiser le fer, en quart de finale de la Coupe de France (match à suivre en direct sur le live commenté de notre site). Une rencontre qui ne compte pas pour la course au podium, mais qui a toujours une saveur particulière entre ces deux rivaux. D’ailleurs, il suffit de se rappeler de la dernière sortie médiatique de Jean-Michel Aulas sur le club phocéen pour s’en rendre compte.

Côté marseillais, on a choisi de la jouer moins offensive. Interrogé cet après-midi en conférence de presse, André Villas-Boas a même loué les qualités des Gones. « Lyon a aussi des blessures, Marcelo est suspendu. Ils ont fait un bon mercato, ils ont les moyens. C’est dommage (d’avoir une équipe amoindrie), mais on peut jouer à fond. On a une bonne équipe qui peut parfaitement aller à Lyon et gagner le match. 16 points d’écart, ça ne veut rien dire sur la différence des deux équipes », a-t-il déclaré, avant de poursuivre.

AVB loue les qualités de l’OL

« On a été plus régulier, eux ont raté plusieurs opportunités. Mais je les trouve très bons. Ils ont un effectif incroyable, une qualité technique hors norme. Ils sont qualifiés pour finale de la Coupe de la Ligue, ils ont une chance de se qualifier en Ligue des Champions donc on ne peut pas dire que c’est une saison ratée. Ils ont une qualité individuelle exceptionnelle. » Relancé pour savoir s’il s’attend à un match engagé, comme ce fut le cas à Marseille en novembre dernier, AVB.

« C’est un match à la maison, peut-être oui. Les infos et les jeux de parole qui sortent de Lyon sont là pour nous dire qu’ils veulent nous faire la misère, j’espère qu’on répondra avec une grande réussite ». Invaincus depuis seize matches, toutes compétitions confondues, les Marseillais tirent un peu la langue, mais ils ne comptent venir au Groupama Stadium en victime expiatoire. D’autant qu’ils pourront toujours s’appuyer sur les difficultés de Rudi Garcia face aux gros pour viser le dernier carré de la Coupe de France.