Le mardi 26 juin, à Moscou, la rencontre comptant pour la 3e journée de la poule C du Mondial entre le Danemark et la France risque d’être explosive. Pourquoi ? La réponse est claire. Le sélectionneur danois Åge Hareide a accordé un entretien au quotidien local Jyllands-Posten au cours duquel il n’a pas manqué de tacler les Bleus de Didier Deschamps, collectivement mais aussi individuellement. « Les grandes nations présentes à la Coupe du monde sont les meilleures. Mais pas la France. Je ne crois pas à cette équipe », a-t-il lancé avant de poursuivre.

« Nous allons la rencontrer et je veux bien être damné si on ne lui donne pas du fil à retordre. Je l’ai vue contre la Suède (1-2, le 9 juin 2017) à Stockholm, et je ne pense pas qu’elle ait montré quoi que ce soit de spécial », a-t-il lâché. Particulièrement confiant, le boss de l’écurie scandinave n’est pas tendre avec les hommes de DD. « Oui, oui, ils ont du talent, mais ils doivent fonctionner comme une équipe ! Or, chacun de ces joueurs va surtout avoir envie de briller sur un plan personnel », a-t-il analysé avant d’insister.

Pogba en prend pour son grade !

« En tant qu’équipe, l’équipe de France a parfois échoué. Quand ça s’est bien passé, c’est parce qu’elle avait un grand joueur pour la diriger, comme Zidane, qui maintenait le collectif. Elle n’a pas un joueur de ce genre en ce moment », a-t-il constaté, ne voyant pas de leaders se dégager au sein de la sélection tricolore. « Est-ce que Kanté l’est ? Non. Paul Pogba, lui, a des hauts et des bas », a-t-il indiqué, oubliant néanmoins Antoine Griezmann, intenable ces dernières semaines avec l’Atlético Madrid.

Hareide en a d’ailleurs rajouté une couche sur le milieu de terrain de Manchester United quelques lignes plus loin. « Il a joué avec des cheveux bleu et blanc quand il affrontait Manchester City. Contre nous, il jouera sûrement avec des cheveux rouge et blanc, alors. Bon sang, il se soucie tellement de son apparence… », a-t-il conclu. Des propos étonnants à quelques jours du choc entre les deux sélections. Nul doute que les Bleus et Pogba s’en serviront pour aller puiser, si besoin était, une nouvelle source de motivation pour l’occasion...