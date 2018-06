Longtemps, les joueurs suédois, au terme d’un match terne de leur part, ont cru tenir une qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2018. Mais Toni Kroos, d’un amour de coup franc, a redonné, dans les ultimes secondes, l’avantage à la Mannschaft, redonnant de la vie à ce groupe qui semblait tant en manquer. Pourtant, les coéquipiers de Marcus Berg avaient bien ouvert le score par l’intermédiaire d’Ola Toivonen et ont tenu jusqu’à la 48e minute et l’égalisation de Marco Reus.

Tout semblait aller dans le sens d’une formation qui avait causé beaucoup de difficultés à l’équipe de France pendant les qualifications. À quinze minutes de la fin de la rencontre, Jérôme Boateng, le défenseur du Bayern Munich, était même exclu pour avoir écopé d’un deuxième carton jaune. Tandis que les Allemands se ruaient vers l’attaque, John Guidetti et ses compères tentaient leur chance en contre-attaque, même dans le temps additionnel, alors qu’il aurait peut-être été plus judicieux de conserver le cuir. Et ce qui devait arriver arriva. Sur une faute évitable de Durmaz, Toni Kroos récupérait le ballon pour botter le coup franc avant de l’envoyer au fond des filets.

Tous les scenarios sont possibles

« Ça m’a vraiment agacé et mis en colère. On s’est battus pendant 95 minutes et quand le coup de sifflet final tombe, vous vous serrez la main et vous partez, vous vous congratulez ensemble et vous laissez l’adversaire à sa tristesse, vous ne réagissez pas comme ça », fulminait Andersson après les provocations post-rencontre du banc allemand à l’encontre de son staff. Ensuite, Janne Andersson est revenu sur la fin de match, mais est resté positif pour la suite.

« C’est sans doute la fin de match la plus douloureuse que j’aie vécue dans ma carrière. Mais on a toujours une excellente opportunité de se qualifier. Mon groupe est toujours vivant, il faut panser nos plaies et se remettre dedans pour le prochain défi », a-t-il ainsi conclu. Se qualifier ne sera pas aisé. Il faut que la Suède gagne et ensuite que la Corée du Sud ne s’incline pas contre l’Allemagne, à moins que la Suède conserve l’une des deux meilleures attaques du groupe. Beaucoup de scenarios sont envisageables, mais ça va être - très - compliqué.