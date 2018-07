Elle a peut-être été l’équipe qui a produit l’un des plus beaux jeux de la Coupe du Monde. Mais face à la France, la Croatie n’a pas pu réaliser l’exploit de soulever son premier trophée majeur. Battus 4 buts à 2, les partenaires d’Ivan Rakitic n’ont pas démérité et peuvent être fiers d’avoir porté aussi haut les couleurs de leur pays pour la première fois lors d’un Mondial. Cependant, l’arbitrage de la finale passe mal. Premier à dégainer, le sélectionneur croate Zlatko Dalic n’a pas hésité à remettre en cause le choix de l’arbitre d’accorder un penalty aux Bleus après visionnage de la vidéo.

Interrogé à son tour sur ce sujet en zone mixte, Ivan Rakitic a lui aussi regretté certaines décisions. « Nous avons fait un bon match. Nous avons été supérieurs dans de nombreux aspects du jeu. C’est dommage parce qu’il ne siffle pas la première faute pour nous, sinon c’est nous qui marquions en premier. C’est vraiment dommage, mais je félicite l’arbitre pour son tournoi. Les petits détails ont été en faveur de la France. C’est dommage. On a été vraiment bons, et nous méritions de gagner. Nous avons montré au monde entier que le futur appartient à la Croatie. (...) Le penalty est très douteux et la vérité, c’est qu’ils ne tirent que trois fois au but et marquent quatre buts (dont un csc de Mandzukic, Ndlr). Ça fait très mal de perdre comme ça. Je comprends qu’ils veuillent améliorer les choses avec le VAR, mais tout est loin d’être parfait ».

Enfin, s’il n’a pas souhaité alimenter davantage la polémique, Luka Modric, qui pouvait rêver du Ballon d’Or en cas de sacre, a du mal à encaisser une autre erreur de M. Pitana : le coup franc accordé aux Français qui est à l’origine du premier but tricolore. « Pour être honnête, je n’ai pas vu l’action du penalty. Mais Ivan Perisic m’a dit qu’il n’y avait pas d’intention de sa part. Sur le premier but français, pareil, il n’y avait pas faute. On jouait bien et on prend ce penalty qui fait mal. Mais voilà, c’est passé, on ne peut rien changer. Nous méritions davantage, mais c’est le football ». Et ce ne sont pas les Français qui diront le contraire.