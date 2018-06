Tout avait bien commencé pour la Croatie dans ce Mondial russe. Très attendus, Ivan Rakitic et ses coéquipiers avaient fait leur part de travail pour leur entrée dans cette Coupe du Monde contre le Nigeria (2-0) alors que leurs deux futurs adversaires se quittaient sur un score nul (Argentine-Islande : 1-1). Pourtant, tout ne semble pas rose dans le groupe de Zlatko Dalic, si on en croit les dernières rumeurs venues de Russie et de Zagreb en ce lundi 18 juin.

En effet, la Croatie devrait faire une conférence de presse en ce jour pour annoncer qu’ils vont finir la compétition, alors que les premières rencontres ne sont pas toutes jouées, à 22 joueurs. Il semblerait que Zlatko Dalic, le sélectionneur, annonce en ce jour que Nikola Kalinic, l’attaquant de l’AC Milan, va vivre l’épreuve suprême depuis son lieu de villégiature plutôt que sur le terrain ou sur le banc de touche aux côtés de Marcelo Brozovic et Mateo Kovacic.

Une saison décidément très compliquée...

Le Rossoneri aurait en effet refusé de rentrer en jeu en fin de rencontre contre le Nigeria, prétextant des douleurs au dos. D’après le sélectionneur national, il n’en serait rien et le joueur aurait juste été mécontent de ne pas être inscrit dans les titulaires contre le Nigeria, tandis que son sélectionneur voulait faire souffler quelque peu un Mario Mandzukic, qui avait beaucoup donné dans l’impact, explique Sportske Novosti.

Une nouvelle déception difficile à digérer pour l’ancien de la Fiorentina, qui sort d’un exercice des plus compliqués du côté de San Siro. Recruté pour 30 M€ l’été passé à la Viola, le buteur n’a pas complètement convaincu à Milan (6 réalisations en 31 apparitions en Serie A). Zlatko Dalic n’a fait aucun état d’âme face au comportement limite de son attaquant. Reste maintenant à savoir comment la Croatie va expliquer cela et, surtout, comment ils vont se remettre de ce malencontreux événement.