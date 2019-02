Après le nul du Stade Rennais sur sa pelouse contre le Betis Séville (3-3), mais aussi la défaite d’Arsenal sur le terrain du BATE Borisov (1-0), les dernières affiches des seizièmes de finale aller de l’Europa League continuaient, avec notamment une rencontre entre Malmo et Chelsea. Malgré une grosse domination, les Blues ne parvenaient pas à inquiéter les Suédois en début de match. Finalement, Barkley se retrouvait seul dans l’axe et trompait Dahlin à bout portant (0-1, 30e). Avant la pause, les Suédois poussaient mais Traustason manquait le cadre de peu (41e). En deuxième période, malgré une domination suédoise, Chelsea doublait la mise. Barkley décalait Willian côté gauche. Le Brésilien mystifiait son défenseur et centrait fort au premier poteau. Giroud reprenait d’une talonnade victorieuse et inscrivait son cinquième but en Europa League (0-2, 58e). Barkley passait ensuite proche de tuer définitivement la rencontre, mais sa frappe s’envolait (66e). Mais dans le dernier quart d’heure, Christiansen réduisait le score, bien trouvé par Rosenberg (1-2, 80e). Les Blues l’emportaient finalement (1-2) et posent ainsi une option sur les huitièmes de finale.

De son côté, Naples se déplaçait sur la pelouse de Zurich. Rapidement, les Italiens prenaient les devants après une énorme erreur du portier suisse Brecher, dont le contrôle trop long était récupéré par Milik. Le Polonais servait en retrait Insigne, qui concluait sans pression (0-1, 11e). Si l’Italien butait sur le portier adverse (19e), Callejon doublait la mise après un caviar de Kevin Malcuit (0-2, 21e). Les Suisses tentaient d’égaliser mais Winter manquait le cadre (30e). Les Polonais de Naples se montraient ensuite dangereux, mais ni Zielinski (33e), ni Milik (42e) ne trouvaient le chemin des filets. Au retour des vestiaires, Zielinski butait sur Brecher (48e), avant que ce dernier ne sorte une tentative de Callejon dans la foulée (49e). Les Italiens poussaient pour tuer le match, et Milik s’offrait encore une occasion que le portier suisse repoussait une nouvelle fois (71e). Et finalement, Zielinski inscrivait le troisième but de la rencontre. José Callejon réalisait un gros travail pour le Polonais, qui trompait la vigilance du portier adverse (0-3, 77e). Mais les Suisses répondaient sur penalty et Kololli glissait une panenka à Meret (1-3, 83e). Le score en restait là et les Italiens remportaient un précieux succès en terres suisses.

Le Shakhtar revient de loin contre Francfort, Valence et Villarreal l’emportent à l’extérieur

En Ukraine, Francfort affrontait le Shakhtar pour une affiche sous le froid de Kharkiv. Et le club allemand ouvrait le score dans les premières minutes, après une tête de Hinteregger mal maîtrisée par Pyatov (0-1, 8e). Mais le Shakhtar répondait immédiatement et N’Dicka bousculait Moraes dans la surface. Marlos transformait du gauche (1-1, 10e). Dans la foulée, Stepanenko était expulsé pour deux cartons jaunes en cinq minutes (11e). Les Allemands poussaient alors pour prendre les devants, mais Jovic voyait sa tête passer juste au-dessus du but de Pyatov (24e). Et au retour des vestiaires, Francfort prenait logiquement les devants. Jovic centrait au second poteau et Kostic reprenait victorieusement (1-2, 50e). Pyatov devait ensuite s’employer devant Rebic (60e). Un arrêt salvateur puisque les Ukrainiens égalisaient dans la foulée ! Taison enroulait une frappe du droit qui ne laissait aucune chance à Trapp (2-2, 68e). Malgré des dernières occasions allemandes, le score ne bougeait plus. Les deux équipes devront donc se départager en Allemagne la semaine prochaine. Le Shakhtar accroche Francfort pour la première fois dans cette compétition, les Allemands ayant remporté toutes leur rencontres jusqu’à présent.

Enfin, quatre autres affiches étaient au programme. Le Sporting et Villarreal s’affrontaient au Portugal. Et rapidement, Chukwueze trouvait Alfonso bien placé pour ouvrir le score rapidement (0-1, 3e). Malgré de nombreuses tentatives, les Portugais ne revenaient pas et Acuna était expulsé (81e). Villarreal l’emportait donc à l’extérieur (0-1). Pour sa part, le Celtic recevait Valence. Et les Ecossais craquaient avant la pause, après une bonne inspiration de Sobrino pour Cheryshev, qui concluait dans le but vide (0-1, 42e). Au retour des vestiaires, le duo Sobrino-Cheryshev frappait à nouveau, et cette fois, c’est l’Espagnol qui trouvait le chemin des filets (0-2, 49e). Un score qui ne bougeait plus (0-2). En Belgique, Bruges accueillait Salzbourg. Et les Autrichiens prenaient les devants. Lancé dans la profondeur, Junuzovic armait un superbe lob qui trompait le portier belge (0-1, 18e). Mais à l’heure de jeu, Denswil égalisait après un corner de Vormer (1-1, 65e). Et finalement, les Belges renversaient le match et Wesley donnait l’avantage aux siens de la tête (2-1, 81e). Un succès important en vue de la qualification. Enfin, Plzen et le Dinamo Zagreb s’affrontaient également. Les Croates prenaient l’avantage avant la pause grâce à Olmo, qui profitait d’un bon travail de Petkovic (0-1, 41e). Au retour des vestiaires, Plzen égalisait grâce à Pernica (1-1, 54e), avant que ce dernier ne s’offre un doublé (2-1, 83e). Les Tchèques l’emportaient donc après une petite remontée.

Les résultats du soir :

Celtic 0-2 Valence : Cheryshev (42e), Sobrino (49e) pour Valence.

Club Brugge 2-1 Red Bull Salzbourg : Denswil (65e), Wesley (81e) pour le Club Brugge ; Junuzovic (18e) pour Salzbourg.

Malmo FF 1-2 Chelsea : Christiansen (80e) pour Malmo ; Barkley (30e), Giroud (58e) pour Chelsea.

Plzen 2-1 Dinamo Zagreb : Pernica (54e, 83e) pour Plzen ; Olmo (41e) pour Zagreb.

Shakhtar 2-2 Francfort : Marlos (10e, sp), Taison (67e) pour le Shakhtar ; Hinteregger (7e), Kostic (50e) pour Francfort.

Sporting CP 0-1 Villarreal : Alfonso (3e) pour Villarreal.

Zurich 1-3 Naples : Kololli (84e, sp) pour Zurich ; Insigne (12e), Callejon (21e), Zielinski (77e) pour Naples.