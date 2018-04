Quatorze ans que l’Olympique de Marseille attendait de retrouver les demi-finales d’une compétition européenne. Une éternité pour les supporters marseillais avides d’épopées européennes. Au terme d’un scénario rocambolesque, l’OM accède aux demi-finales de Ligue Europa en terrassant Leipzig 5-2. Une soirée mémorable qui restera gravée dans l’histoire du club phocéen.

De retour ce soir après une blessure qui l’a écarté des terrains plusieurs jours, Florian Thauvin buteur savoure cette qualification. « C’était une soirée incroyable, on voulait marquer l’histoire, c’est ce qu’on a réussi à faire ce soir après 14 ans de disette. On a tout donné, on a été de véritables guerriers ce soir. Je suis très heureux, j’étais frustré d’être blessé, je félicite l’équipe qui a fait un match incroyable, » confie radieux l’international français au micro de beIN Sports.

Rudi Garcia vise la finale

Mais l’essentiel se trouve désormais ailleurs pour l’OM. Intégrer le dernier carré en compagnie de l’Atlético Madrid, Arsenal et Salzbourg ne constitue pas une fin en soi. Sur la Canebière on rêve d’atteindre la finale au Groupama Stadium. Un objectif clairement révélé par l’entraîneur marseillais Rudi Garcia. « Il y avait vraiment de la joie, une communion avec notre public, c’était un grand soir de coupe d’Europe.

Cette équipe a montré son talent offensif, on savait qu’il fallait en mettre trois. Le scénario n’est pas pour nous déplaire, Sakai marque pour son anniversaire c’est parfait. On va voir ce que le tirage nous réserve mais on va tout faire pour atteindre la finale maintenant. » Une dernière phrase qui matérialise l’ambition de tout d’un club. Même si la concurrence s’avère féroce à ce stade de la compétition, l’Olympique de Marseille se montre légitimement gourmand. Une gourmandise qui peut lui permettre d’entrer encore un peu plus dans l’histoire du football français ? Affaire à suivre...