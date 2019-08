Mis sur la liste des transferts par l’AC Milan, André Silva cherche toujours son nouveau club. L’attaquant portugais, qui était prêté la saison passée au Séville FC, était tout proche de l’AS Monaco mais le transfert ne s’est finalement pas fait. Et alors qu’il était annoncé au Valencia CF, le joueur de 23 ans pourrait retourner au pays avant la fin du mercato, le 2 septembre.

Ces derniers jours, Sky Italia annonçait que le Sporting CP était prêt à accueillir l’international portugais (33 sélections) pour en faire son nouvel attaquant de pointe, après le départ de Bas Dost à l’Eintracht Francfort. Et André Silva se rapprocherait de plus en plus du club lisboète car selon les informations de RMC Sport, le principal concerné devrait bientôt passer sa visite médicale avant d’être prêté pour toute la saison par les Rossoneri.

