Les débuts de Tiémoué Bakayoko (24 ans) à l’AC Milan ont été pour le moins agités. Entre performances en dents de scie, critiques publiques de son entraîneur Gennaro Gattuso et rumeurs d’un retour précipité à Chelsea (il est prêté avec option d’achat fixée à 35 M€), le milieu de terrain a connu une adaptation compliquée. Ces dernières semaines, l’international tricolore (1 cape) affiche un visage bien plus consistant, La Gazzetta dello Sport n’hésitant d’ailleurs pas à parler de lui comme le meilleur Rossonero sur les trois dernières rencontres de Serie A, statistiques à l’appui.

Jeudi, au micro de Sky Sport 24, l’ancien pensionnaire de l’AS Monaco est revenu sur ses difficultés. « Il y a encore des sifflets, ça ne me plaît pas, mais je les comprends. J’espère qu’il y aura bientôt des applaudissements. J’ai fait de bonnes choses, mais nous ne sommes qu’au début de la saison, j’espère devenir un élément important et aider l’AC Milan à intégrer le top 4 », a-t-il indiqué, plus à l’aise dans le nouveau système de jeu des Milanais. « Le 4-4-2 est mon système préféré, mais sur les derniers matches, je me suis bien senti dans le 4-3-3. Ma position a changé, ça s’est bien passé pour moi et je crois avoir réussi à aider un peu plus l’équipe », a-t-il glissé. Le début du rebond ? À confirmer.