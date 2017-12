On pensait l’affaire résolue entre Pep Guardiola et Nathan Redmond. L’entraîneur de Manchester City avait expliqué pourquoi il avait célébré le but victorieux de son équipe contre Southampton en criant sur le joueur des Saints, et ce dernier avait défendu Guardiola.

Mais comme le révèle Sky Sports, la Fédération anglaise de football demande à l’ancien coach du Barça de s’expliquer sur ce moment d’agitation.