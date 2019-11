Sixième de Premier League après sa défaite contre Leicester, le week-end dernier (0-2), Arsenal vit un début de saison compliqué. Alors qu’Unai Emery serait menacé, les dirigeants des Gunners ont réaffirmé leur soutien à l’entraîneur basque dans un communiqué. Mais les joueurs sont aussi conscients de la situation actuelle qui n’est pas satisfaisante. Alexandre Lacazette (28 ans) ne fuit pas ses responsabilité et estime que son équipe peut mieux faire.

« On sait qu’on est irréguliers. C’est notre souci du moment. Il ne faut pas oublier qu’on est une équipe assez jeune. Il faut trouver cette liaison entre les plus anciens et les jeunes, explique l’attaquant français dans un entretien accordé à Arsenal Média. On est malgré tout content car on est qu’au mois de novembre, et il nous reste pas mal de mois pour progresser et rehausser notre niveau. »