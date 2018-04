Son coup de sang ne restera pas impuni. Hystérique et fou de rage après le double carton jaune adressé à Vrsaljko en tout début de match lors d’Arsenal-Atlético Madrid, Diego Simeone s’est lui aussi faire exclure. Si l’entraîneur argentin était d’ores et déjà absent pour le match retour, El Cholo pourrait voir sa sanction aggravée pour avoir proféré des insultes à l’encontre de M.Turpin et pour avoir communiqué avec son banc durant le match.

Selon un rapport de l’UEFA, l’entraîneur des Colchoneros pourrait être sanctionné jusqu’à cinq matchs. La décision de la commission discipline de l’UEFA sera rendue le vendredi 4 mai, soit le lendemain de la demi-finale retour.