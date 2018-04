Arrivé à l’été 2013 à Arsenal avec le statut de star, Mesut Özil a alterné le bon et le moins bon avec les Gunners. Très touché par l’annonce du départ d’Arsène Wenger, le milieu de terrain allemand a tenu à rendre hommage au technicien alsacien comme le rapporte Sky Sports : « Tout le monde a beaucoup de respect pour lui, il a gagné beaucoup de titres, fait progresser de bons joueurs et a toujours joué un excellent football, donc vous savez qu’en tant que joueur, vous allez pouvoir développer et jouer dans ce style. C’est un gars honnête, un gars très respectueux. Il a une bonne personnalité et tout le monde veut jouer sous ses ordres. »

Admiratif de l’entraîneur mais aussi de l’homme, il a souligné que Wenger lui avait donné la liberté et la confiance qu’il avait besoin sur un terrain. C’est d’ailleurs pour cela qu’il avait prolongé avec les Londoniens en févier dernier : « C’est le patron qui m’a amené ici et qui voulait que je reste, alors j’ai dit que j’étais à l’aise ici, que je n’ai jamais voulu partir et c’est pourquoi je suis resté, maintenant nous voulons atteindre nos objectifs. Pour un joueur créatif comme moi, il me donne cette liberté et me dit de faire mon travail, il me donne sa confiance et quand un entraîneur dit quelque chose comme ça, surtout quelqu’un comme lui, tu es fier et tu veux faire tout ce que vous pouvez pour vous battre pour lui. »