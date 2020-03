Arsenal s’apprête à vivre un mercato estival compliqué, ses supporters aussi. En effet, l’avenir du capitaine et meilleur buteur du club londonien, Pierre-Emerick Aubameyang (30 ans) n’a jamais semblé aussi incertain. Son contrat prend fin en juin 2021 et l’attaquant gabonais n’a toujours pas prolongé son bail avec les Gunners. La peur de voir un élément acheté 64M€ en janvier 2018 partir librement dans un an trotte dans l’esprit des dirigeants et le vendre est une solution envisagée.

Dans cette optique, les rumeurs fleurissent ces derniers jours. Chelsea et Manchester United ont ainsi été liés au numéro 14 d’Arsenal ces derniers jours. Mais La Gazzetta dello Sport a révélé samedi que l’Inter Milan est également sur les rangs. Les Nerazzurri pourraient perdre Lautaro Martinez, qui intéresse fortement le FC Barcelone, et verront Alexis Sanchez (fin de prêt) retourner à Manchester United à l’issue de la saison. Pour se renforcer, Antonio Conte verrait en Pierre-Emerick Aubameyang un élément idéal pour s’adapter à son système de jeu. Les Gunners se préparent quoiqu’il arrive à vivre un été agité autour de leur serial buteur.