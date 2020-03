Pierre-Emerick Aubameyang sera l’un des dossiers à suivre au prochain mercato. Le Gabonais n’a toujours pas prolongé avec Arsenal alors que son contrat se termine en juin 2021. De plus, il n’avait pas caché ses envies de départ, lui qui veut jouer la Ligue des Champions, ce qu’il n’a jamais pu faire avec les Gunners depuis son arrivée à l’été 2018. La seule option pour le club londonien est de le vendre s’il ne veut pas le voir partir gratuitement à l’issue de la saison prochaine.

Le FC Barcelone et l’Inter sont évoqués pour accueillir l’ancien joueur du Borussia Dortmund mais dernièrement un autre cador s’est immiscé dans le dossier, il s’agit de Manchester United. Les Red Devils emploient les grands moyens et veulent recruter un serial buteur. Selon le Mirror, MU veut offrir les 55 M€ que demande Arsenal pour céder son meilleur buteur. Les Mancuniens rêvent de remporter à nouveau la Premier League, sept ans après leur dernier sacre, et cela passe sans doute par l’arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang.