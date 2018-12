Auteur d’un match nul mercredi face à Brighton (1-1), Arsenal voulait se relancer ce samedi face à Liverpool. À Anfield, les Gunners ont finalement pris l’eau face au leader de Premier League (1-5, 20e journée). Titulaire pour cette rencontre, Pierre-Emerick Aubameyang ne s’est pas beaucoup montré, et l’international gabonais a traversé cette partie.

Et malheureusement pour lui, les statistiques le prouvent. Remplacé par Alexandre Lacazette à la 71e minute, l’ancien avant-centre du Borussia Dortmund n’a touché que treize ballons dans ce match, dont six sur les coups d’envoi ! Une statistique assez inquiétante...

13 - Pierre-Emerick Aubameyang had just 13 touches in Arsenal's defeat at Anfield ; six of which came from kick-offs. Lonely. pic.twitter.com/d11LCpuOqL

— OptaJoe (@OptaJoe) 29 décembre 2018