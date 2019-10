Les temps sont durs actuellement pour Granit Xhaka à Arsenal. Capitaine des Gunners, le Suisse s’est mis le public de l’Emirates à dos lors de son remplacement pendant le match entre Arsenal et Crystal Palace (2-2). Hué par les fans des Gunners, le milieu de terrain leur avait répondu en les insultants. De quoi fragiliser sa position au sein du vestiaire londonien. Ce soir, Xhaka est sorti du silence en publiant un message sur le compte Twitter d’Arsenal.

« Après avoir pris du temps pour réfléchir sur ce qui est arrivé dimanche après-midi, je voudrais vous donner une explication plutôt qu’une réponse rapide. La scène qui s’est produite lors de mon remplacement m’a profondément touché. J’aime ce club et je donnerai toujours 100% de moi sur et en dehors du terrain. Le fait de se sentir incompris par les fans et les commentaires abusifs répétés sur les réseaux sociaux de ces dernières semaines m’ont profondément blessé. Des gens ont dit des choses telles que : « nous te casserons les jambes », « tuer ta femme » et « On souhaite que ta fille aie un cancer ». Cela m’a fait bouillir à l’intérieur jusqu’à ce sentiment de rejet dimanche dernier au stade. Je me suis emporté e j’ai réagi d’une manière irrespectueuse pour le groupe de supporters, notre équipe et moi-même. ce n’était pas mon intention et je suis désolé si c’est ce que les gens ont pensé. Mon souhait est de retrouver un respect mutuel. Avançons de manière positive ensemble. Granit. »