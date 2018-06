Après plusieurs saisons à la Juventus, Stephan Lichtsteiner quitte l’Italie pour rejoindre Arsenal. Le défenseur suisse est la première recrue du mercato estival des Gunners qui ont changé de coach avec la venue d’Unai Emery.

Le joueur de 34 ans livre ses premiers mots sur son compte Twitter concernant cette nouvelle aventure qu’il attend. « Heureux et honoré d’être un Gunner ! Je vais travailler jour après jour pour atteindre nos objectifs sportifs et remporter des trophées avec ce grand club ! »

Happy and honoured to be a Gunner ! Will work hard and passionately day in and day out to achieve our sportive objectives and to win trophies with this great club ! @Arsenal pic.twitter.com/h32IueSSob

— Stephan Lichtsteiner (@LichtsteinerSte) 5 juin 2018