On le sait, l’élimination d’Arsenal en Ligue Europa face à l’Olympiacos la semaine dernière, a laissé des traces en interne. Si les conséquences sportives et économiques sont désastreuses pour les Gunners, certains joueurs se projettent déjà vers un avenir loin de Londres. Conscient que ses meilleurs joueurs peuvent quitter le navire l’été prochain, Mikel Arteta a adressé un message limpide à Pierre-Emerick Aubameyang (30 ans). L’attaquant gabonais qui a déjà inscrit dix-sept buts en Premier League cette saison, se sait courtisé.

Une situation qui n’a pas échappé au manager espagnol, qui souhaite prolonger le plus vite possible son buteur. « Nous devons faire ça à un moment donné avant la fin de la saison. Et nous verrons alors nos intentions, mais aussi les siennes. Où en serons-nous quand nous nous installerons autour d’une table ? Je pense que c’est difficile de prévoir le contexte. Pour moi cela est très simple. Je veux le garder quelles que soient les circonstances, » a ainsi commenté Arteta dans des propos relayés par Sky Sports. Samedi, Arsenal reçoit West Ham à l’Emirates Stadium avec la volonté de redorer son blason...