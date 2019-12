Bien que très décevant sous les ordres d’Unai Emery et dans le viseur du Hertha Berlin, Granit Xhaka (27 ans) dispose d’un crédit aux yeux de son nouveau coach Mikel Arteta. Malgré la possibilité d’empocher un chèque de 30 millions d’euros, le technicien espagnol aimerait conserver le milieu de terrain suisse. C’est en tout cas ce qu’il a annoncé en conférence de presse.

« Il a joué à Bournemouth, il a très bien joué, il était très engagé, il a joué un très bon match. Nous devons le soulever (par rapport au but qu’il a provoqué contre Chelsea ndlr). Il a fait du très bon travail depuis qu’il a rejoint ce club de football et nous devons le respecter. Nous devons juste rétablir sa confiance et c’est tout. J’espère qu’il ne partira pas » a-t-il alors expliqué.