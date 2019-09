La 4e journée de Premier League est marquée par le derby de Londres entre Arsenal et Tottenham. Une rencontre au sommet entre les deux frères rivaux de la capitale anglaise.

A domicile, les Gunners s’organisent dans un 4-3-3 avec Bernd Leno dans les buts. Ainsley Maitland-Niles, Sokratis Paspathopoulos, David Luiz et Sead Kolasinac forment la défense. Mattéo Guendouzi, Granit Xhaka et Lucas Torreira évoluent au milieu alors que Nicolas Pépé, Alexandre Lacazette et Pierre-Emerick Aubameyang forment l’attaque.

De son côté, Tottenham propose un 4-2-3-1 avec Hugo Lloris dans les cages. Le Français peut compter sur Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, Davinson Sanchez et Danny Rose en défense. Le double pivot est composé de Moussa Sissoko et Harry Winks. Seul en pointe, Harry Kane est soutenu par Erik Lamela, Christian Eriksen et Heung-min Son.

Les compositions :

Arsenal : Leno - Maitland-Niles, Sokratis, David Luiz, Kolasinac - Guendouzi, Xhaka, Torreira - Pépé, Lacazette, Aubameyang

Tottenham : Lloris - Alderweireld, Vertonghen, Sanchez, Rose - Sissoko, Winks - Lamela, Eriksen, Son - Kane

