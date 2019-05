Ce n’était pas la soirée d’Arsenal. Sur la pelouse du Stade Olympique de Bakou, les Gunners n’ont pas fait le poids face à Chelsea en finale de Ligue Europa, s’inclinant 4-1. Après la rencontre, Unai Emery est donc revenu sur le match au micro de RMC Sport : « je tiens à féliciter Chelsea. Nous avons été positifs en première période. Il nous a manqué de l’efficacité mais l’équipe a très bien travaillé. Après le premier but, on a perdu de la confiance et on a essayé de réajuster le tout mais il y a eu le deuxième. Mais même comme ça, on a pu marquer un but. »

Malgré la défaite, l’entraîneur espagnol préfère se tourner vers la saison prochaine, avec comme objectif d’accrocher la Ligue des Champions. « Nous sommes venus ici pour construire, pour récupérer un niveau compétitif, pour être parmi les quatre premiers. On savait que ça allait être difficile. C’est vrai qu’au final, ils ont gagné mais nous, avec notre état d’esprit et notre vision, on veut construire quelque chose. Avec la saison qui vient, ça sera notre objectif : continuer à se développer et atteindre la Ligue des Champions », a conclu l’ancien coach du PSG.