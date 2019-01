Thjomas Tuchel ne s’en cache plus. L’Allemand apparait d’ailleurs de plus en plus blasé lorsqu’il évoque le sujet. A l’heure où le Paris Saint-Germain va entrer dans le money time de sa saison, notamment en Ligue des Champions, l’entraîneur des Rouge-et-Bleu attend toujours un renfort dans l’entrejeu. Et si des noms tels que Weigl (Dortmund) ou Doucouré (Watford) ont été annoncés, Sky Sport Italie nous fait savoir que le club de la capitale a contacté l’AS Roma pour se renseigner sur la situation de Lorenzo Pellegrini (22 ans).

Titularisé à neuf reprises cette saison, le Giallorosso risque toutefois d’être coûteux, la Roma n’étant pas disposée à négocier un montant d’une clause libératoire comprise entre 28 M€ et 30 M€. Une chose est sûre : l’intérêt parisien n’est pas nouveau puisque les Franciliens avaient déjà manifesté leur intérêt à la fin de l’année 2017. Affaire à suivre.