« Terence Kongolo doit rebondir. Nous travaillons avec lui pour qu’il trouve un nouveau club où il pourra jouer ». Tels étaient les propos de Rob Jansen, agent influent du football hollandais, à propos du latéral gauche de l’AS Monaco. Kongolo, 23 ans, n’a disputé que 5 matches avec le club princier depuis son arrivée cet été contre 13 millions d’euros.

Selon France Football, deux pistes sont à l’ordre du jour : Huddersfield et Bordeaux. Le premier est un promu de Premier League, qui n’avait plus joué dans l’élite anglaise depuis plus de 40 ans. Quant aux Girondins, ils souhaitent se renforcer cet hiver, pour éviter de descendre encore plus au classement.