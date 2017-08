Alors que les Verts s’apprêtent à accueillir trois nouvelles têtes (Hernani, Katranis, Gabriel Silva), le club a fait savoir à plusieurs joueurs que la porte leur était ouverte pour quitter Saint-Etienne cet été, explique Le Progrès. Il s’agit de Cheick M’Bengue, latéral gauche Franco-Sénégalais de 29 ans, Jérémy Clément, 32 ans, au club depuis six saisons, Benjamin Karamoko, défenseur de 22 ans formé au club, Alexander Söderlund (30 ans, Norvégien) ou encore Léo Lacroix (25 ans, Suisse).

Un panel de joueurs sur lesquels Oscar Garcia ne compte plus dans son projet de jeu. Cet été, le coach espagnol a remodelé l’effectif stéphanois. En plus des trois recrues citées ci-dessus, les Verts ont déjà accueilli Loïs Diony (Dijon), Assane Dioussé (Empoli) et Saidy Janko (Celtic Glasgow).