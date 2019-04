La sanction est tombée hier. Diego Costa a été suspendu huit matches par le Comité de Compétition de la Fédération Espagnole. L’ancien attaquant de Chelsea avait insulté l’arbitre Gil Manzano face au Barça et l’avait tenu par le bras pour l’empêcher de lui mettre un carton jaune. Une décision ferme a donc été prise. Ce vendredi, Diego Simeone était en conférence de presse. Et l’entraîneur argentin de l’Atlético de Madrid n’a pas pu échapper aux questions au sujet de Diego Costa. « Je ne pense pas qu’on nous traite de manière différente (du Real Madrid ou du Barça). L’expulsion me paraît exagérée. C’est exagéré, sans aucun doute ».

Il a ajouté : « La saison de Costa n’a pas été bonne en raison de ses blessures. Il a bien débuté, en jouant la Supercoupe d’Europe à son niveau. Il a joué en étant gêné en octobre, novembre. Nous lui avons demandé de jouer contre Girona et il l’a fait pour aider l’équipe. Puis la blessure est arrivée Il y a eu une opération et son retour précipité. Il a fait de gros efforts pour revenir, pour rejouer soixante-dix minutes. Nous espérons qu’il aura une pré-saison fantastique et qu’il pourra répondre comme nous voulons ». Puis il a expliqué qu’il avait échangé avec son joueur. « Lundi après-midi, nous avons parlé quarante-cinq minutes et mardi trente minutes. Tout ce que j’avais à lui dire, je lui ai dit. Ce qu’il avait à me dire, il me l’a dit aussi (...) Il faut se préparer pour la saison qui vient, pour la pré-saison et être au niveau que nous attendons ». Car Simeone compte bien sur Costa l’an prochain. « Absolument, oui. Ils savent ce que je pense de Costa. Il faut s’occuper de tous les joueurs. Maintenant, plus que jamais, nous sommes avec Diego Costa ».